Gravina: "Ogni insulto razzista è una ferita al cuore"

"Mai più razzismo. Non ci dobbiamo stancare di ripeterlo, affinché la nostra società civile e il mondo dello sport, del calcio in particolare, si possa finalmente liberare da qualsiasi forma di discriminazione. Ogni insulto e ogni violenza rappresentano una ferita dolorosa inferta al cuore della nostra comunità. Insieme a tutti gli stakeholders del calcio, che ringrazio per la sensibilità, promuoviamo i valori di amicizia, di accoglienza e di gioia che rappresentano la profonda identità del gioco del calcio". Lo afferma il presidente della Figc Gabriele Gravina in merito all'iniziativa contro il razzismo #UnitiDagliStessiColori promossa dalla federazione contro le discriminazioni razziali.