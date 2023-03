Azzurri: Bonucci ancora assente all'allenamento

(ANSA) - FIRENZE, 21 MAR - Secondo allenamento della Nazionale a Coverciano e ancora assente Leonardo Bonucci: il capitano azzurro anche oggi ha lavorato in palestra e a questo punto appare in forse la sua disponibilità per la partita di giovedì a Napoli contro l'Inghilterra valida per le qualificazioni europee.

L'Italia si allenerà nel centro tecnico federale anche domani mattina quindi la partenza nel primo pomeriggio in treno per il capoluogo partenopeo. (ANSA).