Inghilterra: forfait Rashford, Mount e Pope per l'Italia

(ANSA) - LONDRA, 20 MAR - Al primo giorno di raduno in vista delle partite delle qualificazioni europee contro Italia (giovedì 23 a Napoli) e Ucraina, l'Inghilterra perde già tre giocatori. Hanno infatti risposto alla convocazione del ct Gareth Southgate ma sono stati costretti a dare forfait per problemi fisici l'attaccante del Manchester United Marcus Rashford, infortunatosi nella partita di FA Cup di ieri contro il Fulham, il portiere del Newcastle Nick Pope e il centrocampista del Chelsea Mason Mount.

Southgate, che per le due sfide aveva convocato 25 giocatori, ha deciso di rimpiazzare soltanto Pope, e per questo ha chiamato l'estremo difensore del Tottenham Fraser Forster. (ANSA).