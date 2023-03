Azzurri: Federico Chiesa dà forfait salta il raduno

(ANSA) - FIRENZE, 20 MAR - Federico Chiesa non farà parte dei convocati della Nazionale per le partite di qualificazioni europee contro Inghilterra (giovedì) e Malta (domenica). Ad annunciarlo lo stesso clan azzurro dopo gli accertamenti a cui l'attaccante della Juventus si è sottoposto a Torino dopo il dolore accusato ieri sera, nel corso della partita contro l'Inter. L'esito degli esami hanno escluso lesioni ma il giocatore non può aggregarsi alla Nazionale come aveva già anticipato stamani il ct Mancini. (ANSA).