Lazio-Roma: parapiglia finale, espulsi Marusic e Cristante

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - La Lazio vince il derby 1-0, ma al triplice fischio è tensione tra le due squadre. Poco prima che partisse la festa biancoceleste sotto la Curva Nord la provocazione di Marusic ai calciatori giallorossi fa scattare Mancini che va faccia a faccia con il terzino biancoceleste, provando a mettergli una mano al collo. Le panchine corrono verso i due protagonisti e si accende un parapiglia intorno al direttore di gara che si conclude con le espulsioni da parte di Massa di Marusic. Nel parapiglia espulso anche Cristante, su presa in giro di Luca Pellegrini. Tornata la calma, la Roma va a salutare i suoi tifosi sotto la Sud, mentre la Lazio festeggia in Nord con Zaccagni abbracciato ai tifosi sulle grate. Anche Lotito in campo per congratularsi con i suoi calciatori. (ANSA).