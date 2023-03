Calcio: Premier, l'Arsenal vince e va a +8 sul Manchester City

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - L'Arsenal ha battuto 4-1 il Crystal Palace ed ha portato a +8 il vantaggio sul City in vetta alla Premier League, approfittando dell'impegno dei Citizens nei quarti di FA Cup, dove ieri hanno battuto il Burnley 6-0. Con 69 punti, i Gunners sono ora otto davanti al detentore del titolo, anche se quest'ultimo ha una partita in meno. Eliminato giovedì agli ottavi di Europa League dallo Sporting Portogallo, l'Arsenal ha come obiettivo solo lo scudetto e sembra molto determinato a vincere il primo titolo dopo 20 anni. A sole 11 partite dalla fine, il trofeo sembra essere sempre più vicino al club del nord di Londra. (ANSA).