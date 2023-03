Calcio: il 'clasico' è del Barcellona, Real battuto 2-1

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - Emozionante, combattuto, dall'esito incerto fino alla fine. E' il 'clasico' de La Liga spagnola, questa sera giocato in casa del Barcellona, che ha sconfitto 2-1 il Real Madrid. Ospiti in vantaggio già al 9' grazie ad una autorete di Araujo, che ha deviato alle spalle di Ter Stegen un cross di Vinicius. Il Barcellona ha però reagito e trovato l'1-1 prima dell'intervallo, al 45', con un destro angolato di Sergi Roberto, scoccato da centro area, che non ha dato scampo a Courtois. Nella ripresa l'equilibrio ha retto fino all'81', quando il Real Madrid si è illuso di essere passato in vantaggio, ma il Var ha cancellato la rete di Asensio perché realizzata in fuorigioco. E quando sembrava che l'incontro sarebbe finito senza vincitori né vinti, ecco il lampo di Franck Kessié che, al 92', ha dato i tre punti ai blaugrana e potrebbe valere il titolo di campioni di Spagna. A 12 giornate dalla fine il Barcellona ha consolidato la leadership del campionato a quota 68, +12 sul Real Madrid. (ANSA).