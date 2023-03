Calcio: Bayern ko a Leverkusen, Borussia Dortmund lo supera

(ANSA) - MONACO, 19 MAR - Battuto 2-1 sul campo del Bayer Leverkusen, il Bayern Monaco ha perso la testa del campionato tedesco a favore del Borussia Dortmund, che ieri ha largamente sconfitto (6-1) il Colonia. Con 52 punti, il Bayern è ora a -1 dal Dortmund e le due squadre si incontreranno sabato 1 aprile all'Allianz Arena di Monaco per la Klassiker del campionato tedesco, che si preannuncia decisiva per l'assegnazione del titolo. Con due rigori su falli di Benjamin Pavard (55') e Dayot Upamecano (73'), trasformati dall'argentino Exequiel Palacios, il Bayern ha subito la terza sconfitta stagionale dopo le battute d'arresto ad Augsburg a metà settembre (1-0) e in Mönchengladbach (3-2) a metà febbraio. I due rigori concessi al Leverkusen sono stati causati da Amine Adli. (ANSA).