Calcio: 0-2 col Rennes, Paris SG battuto in casa e fischiato

(ANSA) - PARIGI, 19 MAR - Con 7 punti di vantaggio sull'Olympique Marsiglia, andato a vincere in casa del Reims, per il Paris SG nemmeno la vittoria in campionato è scontata, dopo l'ennesima stagione deludente in Champions. Ma comunque il pubblico parigino non si appassiona più alla Ligue-1 ed oggi la sconfitta casalinga con il Rennes (0-2, Ekambi e l'ex Kalimuendo) ha scatenato la reazione dei tifosi che hanno sonoramente fischiato la squadra, soprattutto Messi.

E mentre l'argentino, piuttosto spento, rientrava nello spogliatoio a testa bassa - sembra allontanarsi il rinnovo del suo contratto che scade a giugno - Mbappé è andato a salutare i tifosi, quasi a scusarsi della prestazione senza intensità. Va però detto che protagonista del match è stato il portiere del Rennes, Steve Mandanda, con una serie di parate superbe, l'ultima e la più difficile su un tiro di Marco Verratti (84').

E che il PSG ha schierato causa infortuni una difesa sperimentale, priva di Marquinhos, Sergio Ramos, Nordi Mukiele e Presnel Kimpembe. (ANSA).