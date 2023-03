Zanetti: "Avrei firmato per questa classifica dell'Empoli"

(ANSA) - BERGAMO, 18 MAR - "Avrei firmato con il sangue per essere nell'attuale posizione di classifica prima di iniziare il campionato". Paolo Zanetti si ritiene soddisfatto della prestazione dell'Empoli a Bergamo. "Non era facile ritrovare il nostro spirito dopo tre sconfitte di fila. E quella con l'Atalanta indica la strada da seguire per il rush finale", aggiunge.

Squadra promossa, insomma, con qualche rammarico: "Chi ha vinto stasera ha meritato di farlo, ma siamo stati uno scoglio molto duro da superare. Il nostro piano gara ci aveva portati davanti e abbiamo perso per delle distrazioni, non è che l'Atalanta nel secondo tempo abbia avuto tutte queste occasioni. Al rientro dalla pausa, col Lecce, serviranno altrettanto orgoglio e organizzazione", l'analisi del tecnico.

"La qualità dei cambi di Gasperini ci ha fatto preoccupare inducendoci ad abbassarci troppo. I ragazzi sono usciti dal campo stremati, abbiamo recuperato il nostro spirito che è andare a recuperare tutti i palloni", prosegue Zanetti.

Le recriminazioni sono per la doppia occasione di Caputo all'11' della ripresa: "Bisogna saper essere concreti e cinici, non si hanno mille occasioni contro avversari dal simile potenziale.

Potevamo andare sicuramente sul 2-0, ma avremmo sofferto lo stesso".

Infine, sui singoli: "Ebuehi ha grandi margini, è un terzino che copre tanto campo e ha corsa e fisicità fino ad andare a segnare. Grassi davanti alla difesa a quattro ha contenuto gli inserimenti di Pasalic finché non è uscito, senza di lui ho dovuto passare alla difesa a tre". (ANSA).