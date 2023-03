Cremonese: Ballardini, Ciofani e Castagnetti veri uomini

(ANSA) - MONZA, 18 MAR - Davide Ballardini elogia Ciofani e Castagnetti, decisivi con il loro ingresso in campo a inizio ripresa per il vantaggio della Cremonese. Proprio sul loro asse è nato il momentaneo 0-1 sul campo del Monza. "Sono degli uomini con la 'u' maiuscola e conta sempre avere degli uomini così.

Sono d'esempio per i compagni, si vede con quale spirito giochino. Per un allenatore è importante avere dei giocatori intelligenti, che ogni giorno danno il massimo in allenamento".

Ballardini si sofferma su altri due singoli, dopo l'1-1 con brianzoli. "Dessers? Non sempre è facile entrare in corsa, ma può avere un impatto più determinante. Ferrari? È entrato perché Pickel non ce la faceva più, era cotto". (ANSA).