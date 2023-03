Calcio:Spalletti,'difficile con Torino, ha gioco asfissiante'

(ANSA) - NAPOLI, 18 MAR - "Con il Torino sarà una partita molto difficile e non lo dico solo per il rispetto che devo a Juric e alla sua squadra. E' un avversario molto complicato perché è sempre asfissiante in tutto quello che fa, sia nella fase di possesso palla sia di non possesso". Luciano Spalletti ha ben chiari i rischi che il Napoli correrà nell'affronare domani i granata.

"Il Torino - dice - non cambierà atteggiamento. Loro giocano sempre alla stessa maniera. Vogliono sempre mantenere un livello di fatica altissima, sono allenati a questo e quando hai la palla non vedi di fronte a te, sei costretto a riportarla al portiere. C'è sempre un duello fatto sulla fisicità perché looro ti pressano costantemente, ti fanno sentire il fiato sul collo, per loro diventa un divertimento non farti giocare sul pulito".

"Per questo - aggiunge il tecnico del Napoli - sarà una partita difficile. Stanno facendo un grande campionato. Con Juric qualche volta ho anche discusso ma c'è sempre stata grande stima della qualità del suo lavoro e dell'impegno profuso. Anche lui - conclude Spalletti - si vede che pensa al suo lavoro e a quello che deve fare con la sua squadra". (ANSA).