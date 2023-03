Calcio: Palladino, Carlos Augusto top player della Serie A

(ANSA) - MONZA, 18 MAR - Raffaele Palladino cerca le parole adatte per descrivere il potenziale di Carlos Augusto, a segno per la quinta volta in campionato e capocannoniere dei brianzoli: "Carlos è un top player della serie A, non esistono quinti con la sua qualità, forza fisica e strapotere". Una certezza ora, ma anche in prospettiva. "Può fare una carriera da grande, grande top player. Se devo dire su cosa possa migliorare, indico la necessità di non assentarsi durante i 90 minuti, come a volte gli capita. Se migliora anche in questo, non so davvero dove potrà arrivare". (ANSA).