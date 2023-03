Ancelotti, vorrei rimanere a vita nel Real Madrid

(ANSA) - MADRID, 18 MAR - "Sono scelte che deve fare il club, ma io ho detto molte volte che resterei a vita qui. È impossibile ma lo vorrei. Il club deciderà a fine stagione e la mia speranza è quella di restare". Alla vigilia del 'Clasico' contro il Barcellona, a Carlo Ancelotti viene rivolta l'ennesima domanda sul suo futuro e la possibilità che diventi, a giugno, il nuovo ct della nazionale brasiliana. "Mi godo ogni giorno che sto qui - ha detto ancora l'allenatore del Real Madrid - . Se mi vorranno per altri tre mesi mi godrò quelli, se saranno tre anni farò la stessa cosa. E sarò sempre grato al club per tutto il tempo che sarò stato qui".

"Oltretutto - ha concluso - io sono convinto che in questa stagione vinceremo qualcosa, così il discorso finisce. Siamo indietro nella Coppa e in campionato, ma non lo siamo nella Champions...".

Dopo aver detto che domani Benzema giocherà, una battuta sulla sfida col Barcellona. "Si può vincere - le parole di Ancelotti - se sei capace di tirare fuori il meglio sotto tutti i punti di vista: a livello individuale, collettivo, offensivo e difensivo.

Non dobbiamo pensare che potrebbe finire la liga, ma solo alla partita di domani perché vogliamo ridurre lo svantaggio dal Barça". (ANSA).