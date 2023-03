Tribunale Figc, tre mesi di inibizione per Trentalange

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - Il Tribunale federale nazionale della Federcalcio ha sanzionato Alfredo Trentalange, ex presidente dell'Associazione italiana arbitri, a tre mesi di inibizione per il caso D'Onofrio. Lo apprende l'ANSA. La procura guidata da Giuseppe Chiné ne aveva chiesti sei questa mattina durante l'udienza in Via Campania. (ANSA).