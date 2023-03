Spezia in amichevole contro il Monaco durante sosta

(ANSA) - LA SPEZIA, 17 MAR - Lo Spezia giocherà un'amichevole contro i francesi del Monaco durante la sosta per le nazionali.

Giovedì 23 marzo, la squadra di Leonardo Semplici sarà ospite dell'AS Monaco FC Training Center a La Turbie per una sfida a porte chiuse, al termine della quale ritornerà in Italia. Ai liguri mancheranno alcuni giocatori di punta proprio a causa delle convocazioni della nazionali. Tra questi il capocannoniere Mbala Nzola, impegnato con l'Angola nelle qualificazioni per la Coppa d'Africa, Ethan Ampadu, che difenderà i colori del Galles contro Croazia e Lettonia per la fase di avvicinamento a Euro 2024, e Albin Ekdal che si aggregherà alla Svezia attesa da Belgio e Azerbaijan, sempre per le qualificazioni all'Europeo del prossimo anno. (ANSA).