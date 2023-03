Monza: Palladino, con la Cremonese sarà una finalissima

(ANSA) - MONZA, 17 MAR - Quella contro la Cremonese, sabato alle 15 allo U-Power Stadium, "è una finalissima". Parola di Raffaele Palladino, che presentando il match dei suoi spiega che "si tratta di una partita fondamentale. Chiuderà il percorso prima della sosta, poi ricaricheremo le pile".

Dopo l'interruzione per il Mondiale, "abbiamo fatto un bellissimo percorso e in 11 partite, abbiamo perso solo con Milan e Salernitana. Domani sarà importante entrare in campo con la giusta mentalità. Con il cambio dell'allenatore, la Cremonese ha ritrovato compattezza, è una squadra viva che ha la prerogativa di giocare bene sulle seconde palle. Noi dobbiamo essere bravi a calarci nelle partite sporche: loro sicuramente vorranno fare punti, ma lo vogliamo anche noi". Il Monza per domani recupera Mota Carvalho, ma non trova in lista convocati Marlon e Rovella, ancora in infermeria. (ANSA).