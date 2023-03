Euro 2024: Belgio, ct Tedesco parte escludendo Witsel e Mertens

(ANSA) - TUBIZE, 17 MAR - Per le prime partite ufficiali sulla panchina del Belgio, Domenico Tedesco non ha convocato Axel Witsel e Dries Mertens. I Diavoli Rossi, nelle qualificazioni a Euro 2024, giocheranno in Svezia il 23 marzo.

Tre giorni dopo affronteranno in amichevole la Germania. Dopo i recenti ritiri dalla nazionale di Eden Hazard, Simon Mignolet e Toby Alderweireld, altri due trentenni si allontanano dalla rosa. Il tecnico italo-tedesco ha optato per un ringiovanimento dopo l'eliminazione del Belgio dal primo turno del Mondiali 2022 in Qatar.

Witsel, 34 anni e 130 selezioni, è la principale vittima di questa politica. Il metronomo dell'Atletico Madrid era stato avvisato dell'esclusione pochi giorni fa da Tedesco, che si è recato in Spagna per spiegargli "questa scelta difficilissima".

"Abbiamo molti giovani a centrocampo e vogliamo vedere di cosa sono capaci. Ma non sto certo chiudendo la porta ad Axel. Spero che non si ritiri dal calcio internazionale", ha detto Tedesco, che scommette sulla giovinezza di Roméo Lavia (Southamptom), Orel Mangala (Nottingham) e Amadou Onana (Everton) perché "giocare in Inghilterra ha valore". (ANSA).