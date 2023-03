Domenica in Serie A Lazio-Roma con profumo di Champions

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - Prima della pausa per le nazionali, la Serie A propone una giornata contrassegnata dai derby: quello d'Italia, in programma a San Siro domenica sera, e quello di Roma, qualche ora prima. L'Inter vuole provare a cancellare gli ultimi 13 anni perché, in campionato, ha battuto la Juventus solo in 4 occasioni. Nerazzurri, secondo gli esperti Sisal, che potrebbero infrangere questo tabù poiché sono dati vincenti a 2,00 contro il 4,00 dei ragazzi di Allegri, mentre si scende a 3,40 per il pareggio.

Ma le luci, domenica, non si accenderanno solo a San Siro perché l'Olimpico è pronto per regalarsi un derby con vista Champions. Le formazioni capitoline sono divise da appena due punti. La Lazio prova a invertire la tendenza degli ultimi anni, visto che non vince due derby in A, nella stessa stagione, dal 2011-'12. Gli esperti Sisal vedono la Roma leggermente favorita a 2,75, contro il 2,85 dei biancocelesti con il pareggio in quota a 3,00. (ANSA).