Champions:Massara, Milan-Napoli tre volte in 20 giorni non aiuta

(ANSA) - MILANO, 17 MAR - "Che ci si trovi di fronte tre volte in 20 giorni sicuramente non aiuta, ma complica la sfida per entrambe". Il direttore sportivo del Milan, Frederic Massara, intervenuto al canale tv rossonero commenta così l'esito del sorteggio di Champions che vedrà la squadra di Pioli affrontare ai quarti il Napoli di Spalletti. In campionato il 2 aprile, poi il doppio turno in meno di 10 giorni in coppa: sarà un tris di Milan-Napoli, nei primi 19 giorni di aprile.

"Saranno sicuramente due partite spettacolari, sia Napoli che Milan hanno dimostrato di saper fare un bel gioco - continua Massara -. Ci vorranno gare di altissimo livello, contro un Napoli fortissimo: si tratta di una sfida molto stimolante, che affronteremo con fiducia". (ANSA).