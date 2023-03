Champions: Zanetti,con il Benfica saranno due partite complicate

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - "E' sempre bello essere qui, vuol dire che le cose vanno bene. Quanto all'esito del sorteggio, il Benfica è una squadra che sta dimostrando di essere all'altezza di questa competizione e di sicuro saranno due partite complicate, ma nei quarti lo sono con tutte le rivali che puoi trovare". E' il commento del dirigente dell'Inter Javier Zanetti, fatto dai microfoni di Sky Sport dopo il responso delle urne di Nyon che, in Champions League, ha accoppiato gli 'encarnados' di Lisbona alla squadra nerazzurra. "Abbiamo tutti grandi possibilità - dice ancora Zanetti, e speriamo di essere all'altezza".

"Quando sono arrivato all'Inter - ricorda l'argentino - Facchetti, Suarez e Mazzola mi raccontavano della grande Inter che rimarrà sempre nei cuori della gente, e della finale con il Benfica. Speriamo di onorare al meglio questo quarto di finale e di arrivare nelle semifinali". Nel Benfica mancherà Otamendi, elemento fondamentale della squadra biancorossa. "Sì, lo è - sottolinea Zanetti - e lo ha dimostrato anche ai Mondiali dove è stato uno dei migliori dell'Argentina. E' un giocatore di grande carattere, non ci sarà e per il Benfica sarà una perdita importante. Ma dovremo stare attenti comunque". (ANSA).