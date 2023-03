Calcio: razzismo, DAZN al fianco della Lega di Serie A

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - In vista del 21 marzo, giornata internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale, attorno alla potenza della parola, capace di intrecciare indissolubilmente storie diverse e lontane, si sviluppa l'edizione speciale del format Vocabolario - Keep Racism Out. DAZN insieme a Lega Serie A apre le pagine del 'Vocabolario', il format condotto da Stefano Borghi dove si racconta come le parole giochino un ruolo determinante nella lotta contro un fenomeno ancora troppo attuale come quello del razzismo e quanto sia importante imparare a usarle con rispetto.

Un racconto che porta in superficie valori forti e storie profonde, con l'obiettivo di condividere l'importanza di promuovere e diffondere la cultura di tolleranza, uguaglianza e antidiscriminazione.

La campagna Keep Racism Out firmata dalla Lega Serie A - che ha visto il kick-off durante la 26esima giornata di campionato - si arricchisce così di un nuovo capitolo in collaborazione con DAZN che vedrà, come protagoniste, alcuni dei volti che hanno preso parte all'iniziativa di sensibilizzazione. (ANSA).