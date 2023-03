Argentina-Panama, oltre un milione 'in fila' per i biglietti

Oltre un milione di persone per 80 mila posti disponibili. I biglietti per l'amichevole tra l'Argentina campione del mondo e la nazionale di Panama in programma il 23 marzo nello stadio Monumental di Buenos Aires si sono esauriti in meno di tre ore. Secondo quanto hanno postato sui social i tifosi che hanno fatto la fila virtuale per acquistare la lista d'attesa per accedere a un ticket è arrivata quasi a un milione e mezzo di persone.

Messi i tifosi uno dietro l'altro, sarebbe stata una fila di 695 chilometri ha calcolato il quotidiano sportivo Olè. Una distanza equivalente a quella dallo stadio Monumental del River Plate fino al Mario Kempes di Cordoba, e poco inferiore a quella che va dal Maradona di Napoli a San Siro a Milano. E' un entusiasmo che non sorprende ad ogni modo. Si tratta della prima esibizione casalinga dei campioni del mondo dopo la vittoria in Qatar e negli occhi di tutti sono ancora sono impresse le immagini dell'entusiasmo dei milioni di persone che hanno invaso le strade di Buenos Aires al ritorno della 'Seleccion' con la coppa. In quell'occasione Messi e compagni furono obbligati ad abbandonare il pullman ufficiale bloccato dalla folla e salire su un elicottero per completare via aerea la tradizionale sfilata nel centro della capitale.