Sarri, "Lazio fuori dalla Conference per mancanza di energie"

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - La Lazio è fuori dalla Conference contro l'AZ perché "nella doppia sfida ci sono mancate le energie, così come la gestione della gara d'andata. Stasera dopo il gol del loro pareggio la squadra si è intristita e ha sbagliato, eppure avevamo tempo per recuperare". Così Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, al termine della partita contro l'AZ Alkmaar che ha visto i biancocelesti sconfitti ed eliminati dalla Conference League. "Nell'arco dei 180 minuti i nostri avversari hanno meritato il passaggio del turno - ha ammesso il tecnico - questa partita ci dice che non siamo pronti ad affrontare più impegni in contemporanea. Ora cerchiamo di recuperare energie in vista del derby. L'unico aspetto positivo è che ora giocheremo una volta a settimana". (ANSA).