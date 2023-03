Mondiali donne non avranno lo sponsor saudita

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - 'Visit Saudi', l'ente del turismo dell'Arabia Saudita, che ha Lionel Messi e Cristiano Ronaldo fra i suoi 'testimonial', non farà parte del panel di sponsor dei prossimi Mondiali di calcio femminile, in programma quest'anno in Australia e Nuova Zelanda. A comunicarlo è stato il presidente della Fifa, Gianni Infantino.

La possibilità di avere un patrocinatore saudita non era ben vista dai due paesi organizzatori, e oggi Infantino ha ammesso che ci sono stati colloqui con Visit Saudi riguardo alla possibilità di sponsorizzare il torneo. "Ma alla fine queste discussioni - ha detto Infantino - non hanno portato a un contratto". Ma di tutto ciò, secondo il presidente della Fifa, "è stato fatto una tempesta in un bicchier d'acqua".

Infantino ha anche detto che per lui non sarebbe stato un problema o un'incongruenza vedere l'Arabia Saudita che sponsorizza un Mondiale femminile in Australia e Nuova Zelanda, "perché la Fifa è un'organizzazione di 211 paesi, e per noi sono tutti uguali", e dato che ci sono 1,5 miliardi di dollari di scambi commerciali tra l'Australia e l'Arabia Saudita ogni anno.

"Questo non sembra essere un problema - ha detto - tra un'organizzazione globale come Fifa e Visit Saudi . Ma in questo caso c'è stato un doppio standard, che davvero non capisco".

"Non ci sono problemi e nessun contratto - ha aggiunto -. Ci sono discussioni, e vogliamo vedere come possiamo coinvolgere gli sponsor sauditi nel calcio femminile in generale, e anche come possiamo coinvolgere gli sponsor sauditi nel calcio maschile. Lo stesso vale per quelli del Qatar e per gli altri sponsor di tutto il mondo". (ANSA).