I convocati dell'Inghilterra, la novità è Toney

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Il ct della nazionale inglese Gareth Southgate ha ufficializzato la lista dei 25 convocati per le partite delle qualificazioni di Euro 2024 contro Italia (giovedì 23 a Napoli) e Ucraina. La novità è il 27enne attaccante Ivan Toney, protagonista di un'ottima stagione nel Brentford e finora mai chiamato dalla nazionale maggiore. Per il resto, la rosa è praticamente la stessa vista ai Mondiali in Qatar. Questi i convocati di Southgate: - portieri: Pickford (Everton), Pope (Newcastle), Ramsdale (Arsenal); - difensori: Chilwell (Chelsea), Dier (Tottenham), Guehi (Crystal Palace), James (Chelsea), Maguire (Manchester United), Shaw (Manchester United), Stones (Manchester City), Trippier (Newcastle), Walker (Manchester City); - centrocampisti: Bellingham (Borussia Dortmund), Gallagher (Chelsea), Henderson (Liverpool), Maddison (Leicester), Mount (Chelsea), Phillips (Manchester City), Rice (West Ham); - attaccanti: Foden (Manchester City), Grealish (Manchester City), Kane (Tottenham), Rashford (Manchester United), Saka (Arsenal), Toney (Brentford). (ANSA).