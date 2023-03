Europa League: Vlahovic, il gol vale tanto: dà tanta fiducia

(ANSA) - TORINO, 16 MAR - "Questo gol vale tanto, come tutte le altre reti: ti danno fiducia, anche se la cosa importante era vincere e passare il turno": così l'attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic, dopo il successo di Friburgo e il suo ritorno al gol su rigore. "Non ho mai letto i giornali, ho cercato di tenermi fuori - aggiunge sulle critiche ricevute per il lungo digiuno - perché è sempre così, quando segni va tutto bene e quando non lo fai è tutto negativo". I compagni lo hanno sempre sostenuto: "Siamo una squadra molto unita, li ringrazio tutti e ora devo aiutare ancora di più - conclude il serbo - perché insieme abbiamo da raggiungere i nostri obiettivi, andando avanti una partita per volta". (ANSA).