Europa League: Friburgo-Juventus 0-2. Bianconeri ai quarti

La Juventus si è qualificata per i quarti di finale di Europa League. I bianconeri nel ritorno degli ottavi hanno battuto il Friburgo 2-0. All'andata, a Torino, la Juventus aveva vinto 1-0. A decidere il match di Friburgo le reti di Vlahovic su rigore (per un fallo di mano di Gulde, espulso perché già ammonito) nel finale del primo tempo e di Chiesa a segno nel recupero. LA CRONACA



90' +5 - GOL! Friburgo - JUVENTUS 0-2! Rete di Chiesa. Rabiot serve Chiesa al limite, controllo e conclusione all'angolo con il destro che beffa Flekken.

45' - GOL! Friburgo - JUVENTUS 0-1! Rete di Vlahovic. Conclusione centrale, Flekken intuisce ma non riesce a bloccare il pallone.



Per la Conference League, Sivasspor-Fiorentina 1-4

Agenzia ANSA Conference League: Sivasspor-Fiorentina 1-4 - Calcio A Firenze la squadra di Vincenzo Italiano si era imposta per 1-0 (ANSA)

La Juve corre in Europa, a Friburgo arriva un altro successo: Vlahovic interrompe il digiuno, Chiesa firma il 2-0 e Szczesny chiude la saracinesca. In Germania si raccolgono solo buone notizie, domani Allegri saprà quale sarà l'accoppiamento nei quarti di finale. Chiesa e Di Maria partono dalla panchina, Allegri sceglie Kean per affiancare Vlahovic: c'è il classe 2000 a cominciare insieme al serbo, anche perché Miretti non è al meglio. In difesa Gatti vince il ballottaggio con De Sciglio per formare il terzetto insieme a Bremer e Danilo, a centrocampo non ci sono sorprese perché giocano Cuadrado e Kostic sugli esterni con Locatelli in regia e Fagioli e Rabiot come mezzali. Una sorpresa, invece, la riserva Streich: nell'undici titolare non parte Grifo, nel tridente con Holer agiscono Doan e Gregoritsch.



Lo stadio è bollente, l'atmosfera è tutta contro la Juve che già nella notte aveva 'assaggiato' quale sarebbe stata l'accoglienza, con il lancio di petardi all'esterno dell'albergo che ha disturbato il sonno dei bianconeri nel intorno alle 4 del mattino. Nelle battute iniziali è una gara spigolosa e fallosa, si gioca poco anche perché nel primo quarto d'ora l'arbitro Gozubuyuk fischia già sei falli complessivi. Locatelli ci prova dalla distanza, Kean si muove bene, Fagioli e Cuadrado vanno giù in area ma non c'è nulla: la prima metà di primo tempo è tutta qui, senza grandi emozioni e con il Friburgo che preferisce un atteggiamento attendista nonostante il gol da recuperare. L'occasione che scalda l'Europa-Park è costruita da corner, con Ginter che salta più in alto di tutti e trova una grande risposta di Szczesny. Al 27' la Juve passa in vantaggio in mischia e il marcatore Vlahovic scoppia in un'esultanza liberatoria, ma l'arbitro annulla per fuorigioco perché il serbo è oltre al portiere e ha solo un difensore tra lui e la linea di porta. Nel frattempo viene ammonito Gulde, lo stesso centrale rischia grosso con gli interventi su Fagioli e Vlahovic ma viene graziato tra le proteste della panchina bianconero. La Juve chiude in crescendo, Flekken salva su Kean e un tiro di Gatti è respinto. L'arbitro va a rivedere la seconda azione e ravvisa un fallo di mano: Gulde viene ammonito per la seconda volta e finisce sotto la doccia, Vlahovic realizza il rigore con il brivido del tocco con il piede di Flekken e viene sommerso dall'abbraccio dei compagni. La Juve chiude avanti nel risultato e di un uomo, nella ripresa può gestire due reti di vantaggio tra andata e ritorno. Il Friburgo prova a rientrare in partita, Gregoritsch non va lontano dall'incrocio su punizione all'alba della ripresa e poco dopo viene fermato da un altro grande intervento di Szczesny. Streich cambia due terzi del tridente offensivo e inserisce Grifo e Sallai, Allegri risponde con Chiesa e Iling-Junior. Il tecnico alza la voce per tenere i suoi sul pezzo, i bianconeri non rischiano granché e Chiesa la chiude definitivamente nel recupero. La Juve è ai quarti di finale, domani ci sarà il sorteggio che dirà la prossima avversaria. Domenica, invece, è in programma il derby d'Italia contro l'Inter: sarà l'ultimo ostacolo prima della meritata sosta.