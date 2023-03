Champions League, il sorteggio dei quarti di finale

Domani, venerdì 17 marzo, alle 12 a Nyon è previsto il sorteggio per i quarti di finale di Champions League - insieme con gli accoppiamenti per le semifinali -, che non avrà alcun vincolo e quindi c'è qualche probabilità di derby per le italiane.



Questo il quadro delle otto qualificate ai quarti:

Bayern Monaco (Germania)

Benfica (Portogallo)

Chelsea (Inghilterra)

Inter (Italia)

Manchester City (Inghilterra)

Milan (Italia)

Napoli (Italia)

Real Madrid (Spagna).



Le partite di andata dei quarti si giocheranno l'11 e il 12 aprile e una settimana dopo, il 18 e il 19, si disputeranno quelle di ritorno. La finale è in programma a Istanbul il 10 giugno.



Tre le italiane in lizza, quindi. Un risultato che non veniva raggiunto dal 2006 e che fa delle formazioni di serie A il gruppo più nutrito tra le otto migliori d'Europa.

Ci sono poi due squadre di Premier League, il Manchester City e il Chelsea, una portoghese, il Benfica, una tedesca, il Bayern Monaaco e una spagnola, il Real Madrid campione in carica, guidato da Carlo Ancelotti. Con il tecnico di Reggiolo, la metà delle panchine nei quarti di finale è occupata da allenatori italiani.