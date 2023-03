Calcio: Inter; Bastoni ko, salterà il match con la Juventus

(ANSA) - MILANO, 16 MAR - L'Inter perde Alessandro Bastoni per la sfida contro la Juventus. Il difensore nerazzurro, che si è infortunato nella gara contro il Porto in Champions League, si è sottoposto questa mattina a esami clinico-strumentali che hanno evidenziato una distrazione ai flessori della coscia sinistra, come spiegato dal club nerazzurro in una nota. Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana: niente gara con la Juventus e, probabilmente, niente convocazione con l'Italia per il difensore. (ANSA).