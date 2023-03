Europa League: Pellegrini 'niente alibi, posso fare di più'

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - "Non mi piace nascondermi dietro gli alibi di non essermi allenato o di non essere al 100%. Anche io non sono soddisfatto del mio score di questa stagione, posso e devo fare di più". Lo ha affermato il capitano della Roma, Lorenzo Pellegrini, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Real Sociedad in Europa League commentando fin qui il suo anno.

A chi gli chiede se i suoi numeri possano dipendere dall'arrivo di Dybala, ha risposto: "Non credo che si possa definire Paulo un problema tattico, avere la possibilità di condividere il campo con un giocatore come lui è una cosa in più, avere un giocatore che ti può mettere la palla dove vuole in qualsiasi momento è un pregio". Pellegrini ha concluso parlando della Real Sociedad: "E' una fortuna ripartire dal 2-0 per noi, ma non deve essere una cosa che ci mette in condizione di non dare il massimo perché domani sarà difficilissima.

Alguacil ha parlato di tempesta, io parlo di battaglia e non ci spaventa farla. Quando siamo tutti insieme, compatti fisicamente e mentalmente, mi fido della mia squadra. Dovremo dare tutto per andare ai quarti". (ANSA).