Conference: Sarri, se la Lazio guarda al derby esce di sicuro

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - "Se penseremo a un'altra partita, domani si va fuori sicuro. Testa all'AZ Alkmaar, alle prossime gare ci penseremo il giorno dopo. L'unico modo per passare il turno è giocare con motivazione e coinvolgimento". Così Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, nella conferenza stampa della vigilia contro gli olandesi nel ritorno degli ottavi di Conference League, in programma a tre giorni dal derby di campionato.

"Come si cresce in Europa? Prima di pensare a fare bene in Europa, dobbiamo pensare a riuscirci prima in Italia - ha detto ancora Sarri -. Il Napoli per esempio è diventato grande in Italia e poi di conseguenza in Europa". (ANSA).