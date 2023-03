Champions: Porto-Inter,veleni per lo stop ai tifosi italiani

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - Non si attenuano le polemiche per il mancato ingresso di alcune centinaia di tifosi dell'Inter ieri allo stadio "Do Dragao" di Porto per gli ottavi di Champions League contro il Porto. In Portogallo, la decisione della squadra nerazzurra di denunciare la squadra lusitana alla Uefa apre l'edizione mattutina di "A Bola", il principale quotidiano sportivo del paese.

Il giornale riprende le parole dell'ad nerazzurro Beppe Marotta che ieri, subito dopo la gara vinta, aveva annunciato una protesta formale alla federazione contro i portoghesi a causa di "tutti quei tifosi italiani fuori dallo stadio".

La maggior parte dei supporter nerazzurri rimasti fuori aveva biglietti venduti regolarmente dal Porto ma non per il settore ospiti. Nel pomeriggio si era giunti all'accordo che chi aveva questi biglietti avrebbe potuto seguire la partita ma, per ovvi motivi di sicurezza, non nella curva del Porto. Per cause ancora da accertare sembra che in molti, tuttavia, non siano riusciti ad entrare allo stadio "Do Dragao". Da qui la protesta degli italiani.

Sul sito web di "A Bola" non mancano i commenti dei lettori lusitani che rimarcano come gli italiani si siano presentati a Porto senza avere il biglietto per gli ospiti. (ANSA).