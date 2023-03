Champions: Haaland in cima all'Europa, tutti pazzi per lui

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - "Mostruoso", "Inarrestabile", "Un uragano", "L'uomo dei record". Tutti i principali quotidiani sportivi europei dedicano un titolo a Herling Haaland, il 22enne attaccante norvegese del Manchester City che ieri ha segnato cinque gol in una partita di Champions League e sta superando tutti i primati relativi al numero di reti segnate in rapporto all'età.

La "manita" rifilata al Lipsia in poco più di 60 minuti, prima che Guardiola lo sostituisse concedendogli la standing ovation dello stadio, porta a 33 reti il suo score nella massima competizione europea in appena 25 partite.

Si tratta di una media gol impressionante che gli consente di superare in questa particolare classifica giocatori come Ruud Van Nistelrooy, Kylian Mbappé o Leo Messi. Proprio quest'ultimo viene raggiunto anche nel ristretto elenco di giocatori che hanno segnato 5 reti in una partita di Champions. L'argentino aveva realizzato una cinquina nel 2012 in Barcellona-Bayer Leverkusen; l'altro unico calciatore capace di tanto è stato Luiz Adriano nel 2014 in Shakhtar Donetsk-Bate Borisov.

Haaland in questo momento della stagione ha già segnato 39 reti: 28 in Premier League, 1 in EFL Cup e 10 in Champions League.

