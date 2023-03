Champions: 1-0 al Liverpool, il Real Madrid ai quarti

Il Real Madrid si è qualificato per i quarti di finale della Champions League, battendo 1-0 il Liverpool al Santiago Bernabeu con una rete di Benzema, dopo essersi imposto 5-2 ad Anfield Road.

La squadra di Carlo Ancelotti ha tenuto a bada i propositi di rimonta degli inglesi senza fare calcoli, subito alla ricerca del gol che avrebbe chiuso la sfida. Nel primo tempo, Alisson è stato più volte chiamato in causa con interventi anche complessi, e in un caso è stato aiutato dalla traversa su tiro di Camavinga, ma lo stesso Courtois non è rimasto inoperoso.

Uguale il copione nella ripresa, con occasioni da entrambe le parti ma tra parate ed errori di mira lo 0-0 ha resistito a lungo. Al 34', infine, l'attaccante francese ha spezzato l'equilibrio, facendo festeggiare il Real che questa sera ha giocato la sua 300/a partita in Champions League.