Calcio: Roma; Belotti e Pellegrini convocati per Real Sociedad

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - Lorenzo Pellegrini e Andrea Belotti partono con il resto della squadra per la Spagna dove domani la Roma affronterà la Real Sociedad. I due calciatori hanno recuperato in vista della gara di ritorno dell'Europa League, con il capitano giallorosso che, qualora giocasse, dovrà farlo con un caschetto protettivo per via della ferita alla testa costatagli 30 punti di sutura. Discorso simile per Belotti che per giocare, dopo l'operazione per ridurre la frattura alla mano, dovrà usare un tutore. (ANSA).