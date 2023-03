Calcio: Pogba compie 30 anni, la Juve "sei importante per noi"

(ANSA) - TORINO, 15 MAR - Non è proprio il compleanno dei sogni, vissuto fermo ai box per l'ennesimo problema muscolare, ma oggi Paul Pogba spegne 30 candeline. Tra gli auguri ricevuti c'è anche quello della Juventus: "Lui, come tutti noi, avrebbe preferito festeggiare partendo per Friburgo, dove la Juve domani si gioca il passaggio ai quarti di finale di Europa League, ma purtroppo non è possibile" si legge nella nota ufficiale del club bianconero.

La società si augura di rivederlo presto: "In questa giornata vogliamo allora semplicemente abbracciare Paul, ricordargli quanto è importante per noi, e dirgli che sappiamo che il regalo più bello sarà il suo ritorno in campo" la conclusione del messaggio. (ANSA).