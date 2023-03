Calcio; Fiorentina; Italiano, abbiamo tanta voglia di gioire

(ANSA) - FIRENZE NOVA, 15 MAR - ''Questa partita è molto importante, abbiamo tanta voglia di andare avanti e di gioire''.

Lo ha detto Vincenzo Italiano parlando a Sivas, in Turchia, dove domani alle 18,45 (ora italiana) la Fiorentina affronterà il ritorno degli ottavi di Conference League contro il Sivasspor, battuto all'andata per 1-0 grazie al gol di Barak.''Abbiamo un piccolo vantaggio e faremo di tutto per salvaguardarlo - ha continuato il tecnico viola - Speriamo di dare battaglia come all'andata''. L'assenza contemporanea di Biraghi (squalificato) e Terzic (infortunato) porterà all'impiego di Ranieri nel ruolo di terzino sinistro. Volato ieri a Madrid per questioni burocratiche con il permesso della società, Luka Jovic s'aggregherà ai compagni fra stasera e domani. (ANSA).