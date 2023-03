Gravina "Supercoppa? Noi primi tifosi della Serie A"

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - "Nuovo format della Supercoppa Italiana? Ho grande rispetto per il principio della democrazia e per chi ha responsabilità di fare delle scelte. La scelta della Lega di A è in linea con quanto fatto dalla Spagna e altre federazioni. Non entro nel merito della valutazioni di queste scelte che sono di natura imprenditoriale". Lo ha detto il presidente della Figc Gabriele Gravina in conferenza stampa a margine del Consiglio Figc, in merito al nuovo format della Supercoppa Italiana che dal 2024 sarà assegnata al termine di una Final Four. "Mi auguro poi che la Lega di A possa individuare un percorso virtuoso. Siamo i primi tifosi del successo della Lega di A: più guadagna, meglio sta tutto il calcio italiano. Ben venga qualunque forma di nuovo orizzonte.

Perché il loro orizzonte è quello di tutto il calcio italiano", ha concluso. (ANSA).