Gravina, Euro 2032? Fiduciosi, dossier qualificato

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - "Siamo fiduciosi perché riteniamo che l'Italia stia predisponendo un dossier altamente qualificato e che non tiene conto solo della carenza, alla quale vorremo porre rimedio in tempi relativamente brevi, legata alle infrastrutture. E' un Paese e una nazione che ha dimostrato grandi capacità nell'organizzazione di grandi eventi". Lo ha detto Gabriele Gravina, presidente della Figc, a margine del consiglio federale commentando la candidatura a Euro2032 da parte dell'Italia da presentare entro il 12 aprile all'Uefa.

"Le quattro partite di Euro2020 ospitate a Roma hanno dimostrato grande attitudine nell'essere sempre pronti ad affrontare quello che ci viene chiesto da parte degli organismi internazionali - ha aggiunto -. C'è grande entusiasmo anche da parte di tutte le componenti nel condividere un percorso che ci vede impegnati con il ministro Abodi e il governo - ha concluso Gravina - per arrivare pronti al deposito del dossier con la speranza che sia supportato da un provvedimento di governo che darà rassicurazioni e certezze chi giudicherà nostra candidatura". (ANSA).