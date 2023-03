Champions: Marotta, esposto a Uefa per tifosi fuori stadio

(ANSA) - MILANO, 14 MAR - "Ringrazio i tifosi presenti e sono vicino a chi, nonostante il biglietto acquistato regolarmente, non è riuscito a entrare allo stadio. Faremo un esposto all'Uefa, ho visto piangere bambini e famiglie fuori dall'impianto. È una cosa grave, che non deve più accadere". Lo ha detto l'ad dell'Inter Giuseppe Marotta, intervistato da Sport Mediaset. "Il derby ai quarti sarebbe suggestivo, ma oggi pensiamo a festeggiare con giocatori e allenatore per un traguardo di grande prestigio che corona il lavoro fatto. Quello che sarà il sorteggio lo vedremo venerdì. Inzaghi ha subito tante critiche e anche ingiuste. Affrontiamo ora questo finale di stagione con tanti obiettivi importanti da raggiungere".

(ANSA).