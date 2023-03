Champions: Inzaghi, squadra ha fatto la storia dell'Inter

(ANSA) - MILANO, 14 MAR - "Abbiamo fatto un'ottima partita, i ragazzi sono stati bravissimi. Il gruppo si è compattato, ha fatto una grande gara contro una squadra difficile da affrontare. Alla fine abbiamo sofferto tutti insieme, sono orgoglioso di questo gruppo che ha fatto la storia dell'Inter".

Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, intervistato da Sport Mediaset dopo il passaggio del turno dei nerazzurri in Champions League. "Nel calcio la fortuna conta relativamente, nel doppio confronto abbiamo meritato: 180 minuti senza prendere gol e tenendo testa ad una squadra che è abituata a giocare queste gare. Ci giocheremo i quarti con tantissima fiducia - ha aggiunto Inzaghi dopo lo 0-0 contro il Porto -. È una rivincita dopo le critiche? Io sono sereno, è da tanti anni che sono nel calcio e so da dove provengono le critiche. In campionato siamo secondi e vogliamo difendere questo piazzamento siamo anche in semifinale di Coppa Italia e pian piano si sistemerà tutto.

Domenica abbiamo una gara importante, ma al momento è giusto goderci l'impresa perché ce la meritiamo". (ANSA).