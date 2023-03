Calcio: Retegui azzurro, Mancini chiamerà l'italoargentino

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - Si avvicinano le partite delle qualificazioni all'Europeo 2024, contro Inghilterra e Malta (rispettivamente il 23 e il 26 marzo) ed il ct Roberto Mancini è a corto di attaccanti. Da qui l'idea di chiamare Mateo Retegui, italoargentino per parte di madre (il nonno emigrò da Canicattì), centravanti del Tigre con doppio passaporto. "Il ragazzo gioca titolare da due anni in Argentina e ha qualità che a noi mancavano, lo seguivamo da tempo, ma pensavamo che non volesse venire, invece ha detto subito sì e lo abbiamo convocato", ha detto Mancini al programma 'Supertele' su Dazn.

"I nostri attaccanti centrali, quasi tutti, hanno giocato pochissimo negli ultimi mesi. Non ne abbiamo uno che sia un titolare - ha aggiunto il tecnico della Nazionale - fatta eccezione per Gnonto, impiegato un po' di più nel Leeds. Ma per il resto, siamo messi male. Pure Scamacca è reduce da un infortunio, Belotti gioca poco. In difesa e a centrocampo le soluzioni ci sono. E lì in attacco che abbiamo problemi, ma non perché non ci siano talenti. Ma devono giocare. E non giocano".

