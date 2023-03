Calcio: intesa Lega Serie A e Unar contro le discriminazioni

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - Lega di Serie A e UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri) hanno siglato un Protocollo d'intesa allo scopo di contrastare le discriminazioni nel calcio. Ad apporre le firme il presidente della Lega di A, Lorenzo Casini, e il direttore dell'UNAR, Mattia Peradotto.

"Si consolida la partnership tra Lega Serie A e UNAR, avviata con la campagna 'Keep Racism Out' per combattere il razzismo e ogni forma di discriminazione" ha dichiarato il presidente Casini, sottolinenado che "in quest'ottica è nostra intenzione coinvolgere sempre più in questo percorso anche i dirigenti, gli allenatori e i calciatori dei Club di Serie A, a partire dai settori giovanili".

Il Protocollo "mira a definire una strategia efficace per la realizzazione del comune interesse a prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione nel mondo dello sport ed in particolare nel mondo del calcio - ha aggiunto il direttore Peradotto - Per questo collaboreremo all'organizzazione di attività congiunte di formazione e sensibilizzazione per trasmettere a tutta la comunità, ed in particolare ai più giovani, importanti valori quali il reciproco rispetto e il valore della diversità". (ANSA).