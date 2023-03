Calcio: Gravina, Mancini alle prese con puzzle Italia

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - "Vi garantisco che Mancini lo vedo alle prese con una sorta di puzzle che cerca di costruire, ma la costruzione non ha una figura nitida, perché tra infortuni, indisponibilità e non utilizzi abbiamo un materiale selezionabile molto ristretto". Così Gabriele Gravina, presidente della Figc, ha commentato nella conferenza stampa post consiglio il lavoro del Ct in vista degli impegni della nazionale. "Si sta ingegnando, ma ho grande affidamento nelle sue qualità di maestro e nel mettere i giovani nella miglior condizione possibile - ha aggiunto - Abbiamo anche attivato uno scouting mondiale e verificheremo queste ultime scoperte". Poi ha concluso: "Il presidente Casini mi ha garantito un intervento immediato sulla famosa decisione del procuratore generale della corte europea della lista dei 4+4. L'auspicio è che sia un monito per far capire al mondo del calcio che un campionato primavera non si può fare con tutti stranieri. C'è un asset fondamentale che si chiama vivaio". (ANSA).