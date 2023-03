Calcio: giudice Serie A, due giornate al romanista Kumbulla

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - Il difensore della Roma Marash Kumbulla è stato squalificato per due turni dal giudice sportivo di Serie A per il calcio assestato ad un avversario del Sassuolo al 47' del primo tempo, gesto che gli è costato l'espulsione. Il giocatore albanese dovrà pagare anche una ammenda di 5.000 euro.

Sempre in relazione all'ultimo turno di campionato dovranno scontare una giornata di stop Giroud (Milan), Rincon (Sampdoria), Tressoldi (Sassuolo) e Vecino (Lazio). (ANSA).