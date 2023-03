Milan-Salernitana 0-0 DIRETTA

Non c'è una maglia da titolare per Zlatan Ibrahimovic nel Milan-Salernitana in programma lunedì alle 20.45. A confermarlo è direttamente il mister dei rossoneri, Stefano Pioli: 'Lunedì no, ma presto sì'.

'Zlatan sta migliorando - ha spiegato Pioli - perché si sta allenando con maggior continuità. E già lunedì sarà pronto ad aiutarci', subentrando dalla panchina.