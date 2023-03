Juventus: lesione per Pogba, tre settimane di stop

Non arrivano buone notizie per Paul Pogba, il francese ha riportato una lesione di basso grado all'adduttore della coscia destra. Si tratta di un altro intoppo nella sua stagione maledetta, ora il nuovo rientro è previsto dopo la sosta di marzo, tra circa tre settimane. "Non ho la testa" ha detto all'uscita dal J Medical ai curiosi che gli chiedevano foto e autografi.

Il club bianconero ha comunicato anche le ultime su Bonucci: il difensore ha riportato un trauma contusivo alla gamba sinistra e verrà valutato di giorno in giorno.