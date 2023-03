Juve; Allegri, Pogba non ci sarà per il Friburgo

(ANSA) - TORINO, 13 MAR - Mattinata di esami per Leonardo Bonucci e Paul Pogba. I due giocatori si sono presentati al J Medical: il difensore deve valutare la botta subita ieri durante la Sampdoria, il centrocampista si sottoporrà a esami per capire la gravità dell'ennesimo fastidio muscolare accusato durante la rifinitura.

"Sicuramente non ci sarà giovedì a Friburgo" ha fatto sapere il tecnico Massimiliano Allegri, che ora attende di sapere per quanto ne avrà il Polpo. (ANSA).