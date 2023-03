Calcio: Roma; esami ok Pellegrini, può rientrare in Europa

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - Questa mattina Lorenzo Pellegrini si è sottoposto a nuovi accertamenti con la tac che ha dato esito negativo dopo i 30 punti di sutura alla testa che era stato costretto a mettere per uno scontro di gioco durante la partita con la Real Sociedad. Il capitano giallorosso può tornare dunque ad allenarsi e punta la convocazione per la gara di ritorno di giovedì contro gli spagnoli. Qualora giocasse dovrebbe farlo con un caschetto protettivo per riparare la ferita da eventuali colpi. (ANSA).